28 апреля 2022 года в английском Шеффилде начнутся полуфинальные матчи 88-го чемпионата мира по снукеру. Чемпион мира прошлого года англичанин Марк Селби уступил в 1/8 финала китайцу Янь Бинтао со счетом 10:13.



Участники полуфинальных матчей чемпионата мира по снукеру 2022



Марк Уильямс (Уэльс) - Джадд Трамп (Англия)



Джон Хиггинс (Шотландия) - Ронни О'Салливан (Англия)



Расписание полуфинальных матчей ЧМ по снукеру



28.04 15:00 и 21:00



29.04 12:00, 16:30 и 21:00



30.04 12:00, 16:30 и 21:00



Время начала матчей - московское.



Финальный матч чемпионата мира состоится 1 и 2 мая. Победитель получит £500 000 из общего призового фонда £2 395 000. Финалисту достанется £200 000.