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Расписание полуфиналов чемпионата мира по снукеру 2022. Время начала, участники


28 апреля 2022 года в английском Шеффилде начнутся полуфинальные матчи 88-го чемпионата мира по снукеру. Чемпион мира прошлого года англичанин Марк Селби уступил в 1/8 финала китайцу Янь Бинтао со счетом 10:13.

Участники полуфинальных матчей чемпионата мира по снукеру 2022

Марк Уильямс (Уэльс) - Джадд Трамп (Англия)

Джон Хиггинс (Шотландия) - Ронни О'Салливан (Англия)

Расписание полуфинальных матчей ЧМ по снукеру

28.04 15:00 и 21:00

29.04 12:00, 16:30 и 21:00

30.04 12:00, 16:30 и 21:00

Время начала матчей - московское.

Финальный матч чемпионата мира состоится 1 и 2 мая. Победитель получит £500 000 из общего призового фонда £2 395 000. Финалисту достанется £200 000.









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