Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 30 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 30 апреля



- День пожарной охраны России

В этот день в 1649 году царем Алексеем Михайловичем был подписан «Наказ о Градском благочинии», который предполагал

постоянное дежурство пожарных дозоров.



- Международный день джаза

Учрежден в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.



- Международный день ветеринарного врача

Профессиональный праздник ветеринарных врачей отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. учреждён Всемирной

ветеринарной ассоциацией в 2000 году.



- Вальпургиева ночь

В этот день В Средние века люди изгоняли ведьм - сжигали на костре соломенное чучело, обходили дома с очищающим

огнем, звонили в церковные колокола.



Какой церковный праздник отмечают 30 апреля



- Пасхальная седмица (Светлая суббота)

Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы. В субботу во всех храмах раздается

особый хлеб – артос.



- Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

День памяти святого Зосимы Соловецкого, который основал Соловецкий монастырь.



- Преподобного Акакия, епископа Мелитинского

День памяти святого Акакия, епископа города Мелитины, который имел дар чудотворения.



- Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним

День памяти святого Симеона, епископа Персидского. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV веке.



- Обретение мощей преподобного Александра Свирского

Обретения нетленных останков Александра (урожденный Аммос) Свирского в 1641 году при перестройке Преображенского

собора.



















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