Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 30 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 30 апреля

- День пожарной охраны России
В этот день в 1649 году царем Алексеем Михайловичем был подписан «Наказ о Градском благочинии», который предполагал 
постоянное дежурство пожарных дозоров.

- Международный день джаза
Учрежден в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

- Международный день ветеринарного врача
Профессиональный праздник ветеринарных врачей отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. учреждён Всемирной 
ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

- Вальпургиева ночь
В этот день В Средние века люди изгоняли ведьм - сжигали на костре соломенное чучело, обходили дома с очищающим 
огнем, звонили в церковные колокола.

Какой церковный праздник отмечают 30 апреля

- Пасхальная седмица (Светлая суббота)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы. В субботу во всех храмах раздается 
особый хлеб – артос.

- Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
День памяти святого Зосимы Соловецкого, который основал Соловецкий монастырь.

- Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
День памяти святого Акакия, епископа города Мелитины, который имел дар чудотворения.

- Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
День памяти святого Симеона, епископа Персидского. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV веке.

- Обретение мощей преподобного Александра Свирского
Обретения нетленных останков Александра (урожденный Аммос) Свирского в 1641 году при перестройке Преображенского 
собора.









  • Какой праздник 26 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 25 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 24 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 11 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 29 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».











    Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Гороскоп на 30 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 апреля 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 29 апреля
    29 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Курс евро ЦБ РФ на 29 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Расписание полуфиналов чемпионата мира по снукеру 2022. Время начала, участники
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru