В России и мире 30 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 30 апреля
- День пожарной охраны России
В этот день в 1649 году царем Алексеем Михайловичем был подписан «Наказ о Градском благочинии», который предполагал
постоянное дежурство пожарных дозоров.
- Международный день джаза
Учрежден в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.
- Международный день ветеринарного врача
Профессиональный праздник ветеринарных врачей отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. учреждён Всемирной
ветеринарной ассоциацией в 2000 году.
- Вальпургиева ночь
В этот день В Средние века люди изгоняли ведьм - сжигали на костре соломенное чучело, обходили дома с очищающим
огнем, звонили в церковные колокола.
Какой церковный праздник отмечают 30 апреля
- Пасхальная седмица (Светлая суббота)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы. В субботу во всех храмах раздается
особый хлеб – артос.
- Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
День памяти святого Зосимы Соловецкого, который основал Соловецкий монастырь.
- Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
День памяти святого Акакия, епископа города Мелитины, который имел дар чудотворения.
- Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
День памяти святого Симеона, епископа Персидского. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV веке.
- Обретение мощей преподобного Александра Свирского
Обретения нетленных останков Александра (урожденный Аммос) Свирского в 1641 году при перестройке Преображенского
собора.