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Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 30 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 30 апреля

- День пожарной охраны России
В этот день в 1649 году царем Алексеем Михайловичем был подписан «Наказ о Градском благочинии», который предполагал 
постоянное дежурство пожарных дозоров.

- Международный день джаза
Учрежден в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

- Международный день ветеринарного врача
Профессиональный праздник ветеринарных врачей отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. учреждён Всемирной 
ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

- Вальпургиева ночь
В этот день В Средние века люди изгоняли ведьм - сжигали на костре соломенное чучело, обходили дома с очищающим 
огнем, звонили в церковные колокола.

Какой церковный праздник отмечают 30 апреля

- Пасхальная седмица (Светлая суббота)
Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы. В субботу во всех храмах раздается 
особый хлеб – артос.

- Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
День памяти святого Зосимы Соловецкого, который основал Соловецкий монастырь.

- Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
День памяти святого Акакия, епископа города Мелитины, который имел дар чудотворения.

- Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
День памяти святого Симеона, епископа Персидского. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV веке.

- Обретение мощей преподобного Александра Свирского
Обретения нетленных останков Александра (урожденный Аммос) Свирского в 1641 году при перестройке Преображенского 
собора.









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