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Какой праздник 1 мая 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 1 мая 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 1 мая

- Праздник Весны и Труда (Первомай)
День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году демонстрация рабочих в Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием. В России первые мероприятия и акции прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге.

- Живин день
Древний языческий славянский праздник посвящен богине жизни, весны, плодородия, рождения – Живе.

- День рождения почтовой марки
1 мая 1840 года в продажу поступила первая партия марок с профилем королевы Виктории.

Какой церковный праздник отмечают 1 мая

- Антипасха, Фомино воскресенье (Красная горка)
В этот день Православная Церковь вспоминает о воскресении Иисуса Христа и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем. Традиции праздника - посещение могил родственников, свадьбы, венчания и народные гуляния.

- Кузьма Огородник
День памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. Народное название «Огородник» праздник получил в честь святого, покровителя огородов и посевов.

- Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита
День памяти святого Иоанна, который защищал православие и вел борьбу против гонения императора Л. Армянина на православных христиан.









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