В России и мире 1 мая 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 1 мая
- Праздник Весны и Труда (Первомай)
День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году демонстрация рабочих в Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием. В России первые мероприятия и акции прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге.
- Живин день
Древний языческий славянский праздник посвящен богине жизни, весны, плодородия, рождения – Живе.
- День рождения почтовой марки
1 мая 1840 года в продажу поступила первая партия марок с профилем королевы Виктории.
Какой церковный праздник отмечают 1 мая
- Антипасха, Фомино воскресенье (Красная горка)
В этот день Православная Церковь вспоминает о воскресении Иисуса Христа и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем. Традиции праздника - посещение могил родственников, свадьбы, венчания и народные гуляния.
- Кузьма Огородник
День памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. Народное название «Огородник» праздник получил в честь святого, покровителя огородов и посевов.
- Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита
День памяти святого Иоанна, который защищал православие и вел борьбу против гонения императора Л. Армянина на православных христиан.