В России и мире 1 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 1 мая



- Праздник Весны и Труда (Первомай)

День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году демонстрация рабочих в Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием. В России первые мероприятия и акции прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге.



- Живин день

Древний языческий славянский праздник посвящен богине жизни, весны, плодородия, рождения – Живе.



- День рождения почтовой марки

1 мая 1840 года в продажу поступила первая партия марок с профилем королевы Виктории.



Какой церковный праздник отмечают 1 мая



- Антипасха, Фомино воскресенье (Красная горка)

В этот день Православная Церковь вспоминает о воскресении Иисуса Христа и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем. Традиции праздника - посещение могил родственников, свадьбы, венчания и народные гуляния.



- Кузьма Огородник

День памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. Народное название «Огородник» праздник получил в честь святого, покровителя огородов и посевов.



- Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита

День памяти святого Иоанна, который защищал православие и вел борьбу против гонения императора Л. Армянина на православных христиан.

