Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп на 1 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 1 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 1 мая 2022 года

Овен

Сегодня чувства и эмоции разрывают вас на части. Постарайтесь сегодня отдохнуть от страстей, отстраниться от людей и побыть в тишине. Полезно в этот день браться за что-то новое – вы обязательно завершите дела успешно.

Телец

Сейчас у вас внутри море чувств и эмоций – постарайтесь подарить их близкому человеку. Сегодня вам будет крупно вести во всем, поэтому беритесь в этот день за самые сложные дела и задачи.

Близнецы

Время взять паузу и перезагрузиться, поэтому смело откладывайте важные дела на другой день. А сегодня позаботьтесь о своем здоровье - гуляйте на свежем воздухе и ешьте больше овощей и фруктов.

Рак

Сегодня стоит двигаться медленным ходом, осматриваясь по сторонам и обращая внимание на эмоции и чувства окружающих. Поэтому стоит отложить свои комментарии и критику на другой день, когда это не навредит оппоненту.

Лев

В этот день полезно общаться и встречаться с друзьями – это поможет вам поддерживать позитивный настрой до самого вечера. Но держитесь подальше от споров – сегодня каждая словесная баталия может перерасти в открытый конфликт.

Дева

Сегодня неожиданно для себя вы можете заняться теми делами, о которых прежде даже не думали. И в этом нет ничего плохого – возможно, так вы найдете интересное увлечение, хобби или дополнительный заработок.

Весы

Если хотите поднять свою самооценку, то помогайте нуждающимся, поднимайте свое и чужое настроение, постарайтесь вдохновлять близких на полезные дела. И не забывайте о своем здоровье – чаще гуляйте на свежем воздухе и занимайтесь спортом.

Скорпион

В этот день стоит максимально расслабиться и зарядиться энергией. Заниматься можно только полезными и приятными делами, которые приносят вам только позитивные эмоции. И постарайтесь забыть о работе.

Козерог

Сегодня стоит проявить активность и инициативность. Полезно в этот день много общаться и укреплять имеющиеся связи – все это позволит вам смелее предлагать свои идеи и планы.

Стрелец

Вас переполняют чувства и эмоции, не оставляя и шанса провести этот день спокойно. Постарайтесь контролировать себя и действовать по ранее написанному плану. Постарайтесь примириться с теми людьми, с которыми прежде вы серьезно поругались – у вас получится укрепить отношения.

Водолей

Постарайтесь в первой половине дня держать свои эмоции под контролем и сглаживать негативные ситуации, чтобы не развивать зарождающийся конфликт. После обеда все станет проще и легче, а отрицательная атмосфера дня сменится на положительную.

Рыбы

Возможно, у близких сегодня не будет достаточно времени на вас. Вместо того чтобы расстраиваться, постарайтесь посмотреть на ситуацию их глазами и понять, почему они ведут себя именно так.









  • Гороскоп на 30 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 29 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 26 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 24 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 23 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.











    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Погода в Москве на 1 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 30 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 30 апреля
    Гороскоп на 1 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 1 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 30 апреля 2022 года
    30 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru