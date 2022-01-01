Гороскоп на 1 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...

Гороскоп на 1 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 1 мая 2022 года



Овен



Сегодня чувства и эмоции разрывают вас на части. Постарайтесь сегодня отдохнуть от страстей, отстраниться от людей и побыть в тишине. Полезно в этот день браться за что-то новое – вы обязательно завершите дела успешно.



Телец



Сейчас у вас внутри море чувств и эмоций – постарайтесь подарить их близкому человеку. Сегодня вам будет крупно вести во всем, поэтому беритесь в этот день за самые сложные дела и задачи.



Близнецы



Время взять паузу и перезагрузиться, поэтому смело откладывайте важные дела на другой день. А сегодня позаботьтесь о своем здоровье - гуляйте на свежем воздухе и ешьте больше овощей и фруктов.



Рак



Сегодня стоит двигаться медленным ходом, осматриваясь по сторонам и обращая внимание на эмоции и чувства окружающих. Поэтому стоит отложить свои комментарии и критику на другой день, когда это не навредит оппоненту.



Лев



В этот день полезно общаться и встречаться с друзьями – это поможет вам поддерживать позитивный настрой до самого вечера. Но держитесь подальше от споров – сегодня каждая словесная баталия может перерасти в открытый конфликт.



Дева



Сегодня неожиданно для себя вы можете заняться теми делами, о которых прежде даже не думали. И в этом нет ничего плохого – возможно, так вы найдете интересное увлечение, хобби или дополнительный заработок.



Весы



Если хотите поднять свою самооценку, то помогайте нуждающимся, поднимайте свое и чужое настроение, постарайтесь вдохновлять близких на полезные дела. И не забывайте о своем здоровье – чаще гуляйте на свежем воздухе и занимайтесь спортом.



Скорпион



В этот день стоит максимально расслабиться и зарядиться энергией. Заниматься можно только полезными и приятными делами, которые приносят вам только позитивные эмоции. И постарайтесь забыть о работе.



Козерог



Сегодня стоит проявить активность и инициативность. Полезно в этот день много общаться и укреплять имеющиеся связи – все это позволит вам смелее предлагать свои идеи и планы.



Стрелец



Вас переполняют чувства и эмоции, не оставляя и шанса провести этот день спокойно. Постарайтесь контролировать себя и действовать по ранее написанному плану. Постарайтесь примириться с теми людьми, с которыми прежде вы серьезно поругались – у вас получится укрепить отношения.



Водолей



Постарайтесь в первой половине дня держать свои эмоции под контролем и сглаживать негативные ситуации, чтобы не развивать зарождающийся конфликт. После обеда все станет проще и легче, а отрицательная атмосфера дня сменится на положительную.



Рыбы



Возможно, у близких сегодня не будет достаточно времени на вас. Вместо того чтобы расстраиваться, постарайтесь посмотреть на ситуацию их глазами и понять, почему они ведут себя именно так.



















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