В России и мире 2 мая 2022 года отмечается 5 праздников.
Какой праздник отмечают 2 мая
- Всемирный день тунца
Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года.
- Международный день Гарри Поттера
Праздник создан в память о битве 2 мая 1998 года, когда Гарри Поттер победил Темного Лорда.
Какой церковный праздник отмечают 2 мая
- Ураза Байрам, мусульманский праздник разговения
После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения. В этот день мусульмане, совершив омовение, надевают праздничную одежду и идут в мечеть на коллективную молитву.
- Иван Ветхопещерник
День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера. Получил прозвище Ветхопещерник за то, что жил в пещерах Ветхой Лавры. В этот день принято развешивать одежду на кустах, деревьях и раскладывать на молодой траве.
- Блаженной Матроны Московской
День памяти святой Матроны, которая родилась слепой обладала даром предсказания и исцеления больных. Предсказала начало и исход Великой Отечественной войны.