В России и мире 2 мая 2022 года отмечается 5 праздников.



Какой праздник отмечают 2 мая



- Всемирный день тунца

Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года.



- Международный день Гарри Поттера

Праздник создан в память о битве 2 мая 1998 года, когда Гарри Поттер победил Темного Лорда.



Какой церковный праздник отмечают 2 мая



- Ураза Байрам, мусульманский праздник разговения

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения. В этот день мусульмане, совершив омовение, надевают праздничную одежду и идут в мечеть на коллективную молитву.



- Иван Ветхопещерник

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера. Получил прозвище Ветхопещерник за то, что жил в пещерах Ветхой Лавры. В этот день принято развешивать одежду на кустах, деревьях и раскладывать на молодой траве.



- Блаженной Матроны Московской

День памяти святой Матроны, которая родилась слепой обладала даром предсказания и исцеления больных. Предсказала начало и исход Великой Отечественной войны.

