Гороскоп на 2 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 2 мая 2022 года



Овен



Главное слово сегодня — недопонимание. Вы не можете понять мотивы действий других людей, поэтому не сможете прийти к какой-то договоренности. Не стоит слишком всерьез воспринимать сказанное - чужое мнение еще не раз будет меняться.



Телец



Сегодня не самое удачное время начинать что-то грандиозное - сфокусируйтесь на мелочах. Старые проблемы заставят вас поломать голову - важно прояснить эти моменты, иначе будет трудно двигаться дальше.



Близнецы



Сегодня не стоит концентрироваться на новых делах - они будут двигаться медленно и тяжело. Лучше уделите больше внимания знакомым вещам и рутинной работе. Именно здесь вас ждет удача.



Рак



Сегодня могут появиться внезапные сомнения насчет здоровья, тревога насчет реализации целей и неуверенность в друзьях. Постарайтесь хоть немного упорядочить этот хаос.



Лев



Сегодняшний день лучше посвятить уединению и восстановлению здоровья. Поэтому отменяйте все активности, требующие сильного вовлечения и общения с другими, и оставайтесь дома.



Дева



Сегодня вам часто предстоит действовать наугад, но ваше чутье и четкое видение ситуации помогут сделать верный выбор. Вам достаточно увидеть пару деталей, чтобы быстро дорисовать в уме всю картину.



Весы



Сегодня подходящее время для активных действий - встряхнитесь и активно используйте весь свой потенциал. Не стоит действовать в одиночестве - именно с партнером получится довести до ума старые идеи и обернуть происходящие события в свою пользу.



Скорпион



Ваш аппетит растет, особенно в материальной сфере. Поэтому рискуете утратить чувство меры и спустить много денег. Обязательно согласовывайте покупки в близкими.



Козерог



День хорошо подходит для обсуждения важных тем. Вы легко находите аргументы, но при этом мастерски обходите щекотливые моменты. Но сложности тоже будут, в основном связанные с завышенными ожиданиями в любви или финансах.



Стрелец



День породит массу неопределённости в самых разных вопросах. Тренируйте интуицию и попробуйте довериться судьбе. Она не подведет - возможно запоздалое проявление удачи и долгожданные находки.



Водолей



День вынуждает вести себя активно и творчески подходить к решению дел. Но планировать что-то не стоит, все будет меняться, и вам придется быстро адаптироваться к реальности.



Рыбы



Ваши сильные стороны сегодня — общительность и умение договариваться. Можно вернуться к обсуждению прошлых тем, исправить многие недостатки прошлого и сделать задел на будущее.