В России и мире 3 мая 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 3 мая
- Всемирный день свободы печати
Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году и приурочен к принятию Виндхукской Декларации в Намибии 3 мая 1991 года.
- День рождения «спама»
В этот день в 1978 году впервые была осуществлена массовая рассылка электронных писем рекламного характера.
- День солнца
Отмечается с 1994 года по инициативе Европейского отделения Международного общества солнечной энергии.
- День кондитера
В этот день в 1932 году в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.
Какой церковный праздник отмечают 3 мая
- Радоница
Радоница (Радуница) отмечается на девятый день после Пасхи. Название праздника произошло от слова «радость». На Радоницу принято поминать умерших, в этот день посещают могилы родственников с пасхальными куличами и яйцами.
- Преподобного Феодора Трихины
День памяти монаха Феодора, который обладал даром исцеления.
- Преподобного Александра Ошевенского, игумена
День памяти преподобного Александра, который принял пострижение в Кирилло-Белозерском монастыре.
- Мученика младенца Гавриила Белостокского
День памяти мученика Гавриила (1684-1690). Был тайно увезен арендатором-евреем из дома и предан мучениям. Считается целителем детей.