В России и мире 3 мая 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 3 мая



- Всемирный день свободы печати

Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году и приурочен к принятию Виндхукской Декларации в Намибии 3 мая 1991 года.



- День рождения «спама»

В этот день в 1978 году впервые была осуществлена массовая рассылка электронных писем рекламного характера.



- День солнца

Отмечается с 1994 года по инициативе Европейского отделения Международного общества солнечной энергии.



- День кондитера

В этот день в 1932 году в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.



Какой церковный праздник отмечают 3 мая



- Радоница

Радоница (Радуница) отмечается на девятый день после Пасхи. Название праздника произошло от слова «радость». На Радоницу принято поминать умерших, в этот день посещают могилы родственников с пасхальными куличами и яйцами.



- Преподобного Феодора Трихины

День памяти монаха Феодора, который обладал даром исцеления.



- Преподобного Александра Ошевенского, игумена

День памяти преподобного Александра, который принял пострижение в Кирилло-Белозерском монастыре.



- Мученика младенца Гавриила Белостокского

День памяти мученика Гавриила (1684-1690). Был тайно увезен арендатором-евреем из дома и предан мучениям. Считается целителем детей.

