Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 3 мая 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 3 мая 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 3 мая

- Всемирный день свободы печати
Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году и приурочен к принятию Виндхукской Декларации в Намибии 3 мая 1991 года.

- День рождения «спама»
В этот день в 1978 году впервые была осуществлена массовая рассылка электронных писем рекламного характера.

- День солнца
Отмечается с 1994 года по инициативе Европейского отделения Международного общества солнечной энергии.

- День кондитера
В этот день в 1932 году в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Какой церковный праздник отмечают 3 мая

- Радоница
Радоница (Радуница) отмечается на девятый день после Пасхи. Название праздника произошло от слова «радость». На Радоницу принято поминать умерших, в этот день посещают могилы родственников с пасхальными куличами и яйцами.

- Преподобного Феодора Трихины
День памяти монаха Феодора, который обладал даром исцеления.

- Преподобного Александра Ошевенского, игумена
День памяти преподобного Александра, который принял пострижение в Кирилло-Белозерском монастыре.

- Мученика младенца Гавриила Белостокского
День памяти мученика Гавриила (1684-1690). Был тайно увезен арендатором-евреем из дома и предан мучениям. Считается целителем детей.









  • Какой праздник 15 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 29 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 25 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Где находится Ровно на карте Украины, карта Ровно
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Погода в Москве на 5 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 4 мая 2022 года
    Гороскоп на 5 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 5 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Время начала «Реал» - «Манчестер Сити» 4 мая 2022. Где смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов
    Курс евро ЦБ РФ на 4 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 4 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 4 мая 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru