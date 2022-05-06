Расписание трансляций 28-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу

С 6 по 8 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 28-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Химками», «Динамо» проведет матч в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА будет принимать «Сочи», а «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом».



Расписание трансляций матчей 28-го тура чемпионата России по футболу



6 мая 2022, пятница



18:00 Крылья Советов - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)



7 мая 2022, суббота



14:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)

16:30 Нижний Новгород - Ахмат (Матч Премьер)

16:30 Зенит - Химки (Матч ТВ)

19:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)



8 мая 2022, воскресенье



14:00 Уфа - Ростов (Матч Премьер)

16:30 Арсенал - Краснодар (Матч Премьер)

19:00 Локомотив - Рубин (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.