Расписание трансляций 28-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу

С 6 по 8 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 28-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Химками», «Динамо» проведет матч в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА будет принимать «Сочи», а «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом».
Расписание трансляций матчей 28-го тура чемпионата России по футболу
6 мая 2022, пятница
18:00 Крылья Советов - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
7 мая 2022, суббота
14:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)
16:30 Нижний Новгород - Ахмат (Матч Премьер)
16:30 Зенит - Химки (Матч ТВ)
19:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)
8 мая 2022, воскресенье
14:00 Уфа - Ростов (Матч Премьер)
16:30 Арсенал - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Локомотив - Рубин (Матч Премьер)
Время начала матчей РПЛ - московское.