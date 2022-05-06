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Расписание трансляций 28-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу


С 6 по 8 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 28-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Химками», «Динамо» проведет матч в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА будет принимать «Сочи», а «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом».

Расписание трансляций матчей 28-го тура чемпионата России по футболу

6 мая 2022, пятница

18:00 Крылья Советов - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)

7 мая 2022, суббота

14:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)
16:30 Нижний Новгород - Ахмат (Матч Премьер)
16:30 Зенит - Химки (Матч ТВ)
19:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)

8 мая 2022, воскресенье

14:00 Уфа - Ростов (Матч Премьер)
16:30 Арсенал - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Локомотив - Рубин (Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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