В России и мире 4 мая 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 4 мая
- День рождения складного зонтика
В этот день в 1715 году в Париже фабрикант Мариус презентовал складной зонтик. Он создал более компактную модель и
заменил шелковый материал плотной тканью.
- Международный день пожарных
Был установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии. В этот день
католическая церковь чтит память святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных.
- День собачьего счастья
В старину считалось что 4 мая – это день, когда злые силы нападают на домашний скот и домашних животных. Поэтому в
этот день принято уделять больше внимания своим животным.
- День «Звездных войн»
Дата выбрана из-за цитаты из фильма May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие
поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (fourth - четвертый и May - май).
Какой церковный праздник отмечают 4 мая
- Проклов день
День памяти Священномученика Прокула (Прокла) Путеольского, диакона, погибшего в муках за исповедование христианской
веры во время гонения императора Диоклитиана. В этот день по старой традиции проклинают нечистую силу. Проклятия
произносят, стоя лицом на запад.
- Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
День памяти иеромонаха Феодора (обретение его мощей). Считается возобновителем Санаксарского монастыря.