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Какой праздник 4 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 4 мая 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 4 мая

- День рождения складного зонтика
В этот день в 1715 году в Париже фабрикант Мариус презентовал складной зонтик. Он создал более компактную модель и 
заменил шелковый материал плотной тканью.

- Международный день пожарных
Был установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии. В этот день 
католическая церковь чтит память святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных.

- День собачьего счастья
В старину считалось что 4 мая – это день, когда злые силы нападают на домашний скот и домашних животных. Поэтому в 
этот день принято уделять больше внимания своим животным.

- День «Звездных войн»
Дата выбрана из-за цитаты из фильма May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие 
поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (fourth - четвертый и May - май).

Какой церковный праздник отмечают 4 мая

- Проклов день
День памяти Священномученика Прокула (Прокла) Путеольского, диакона, погибшего в муках за исповедование христианской 
веры во время гонения императора Диоклитиана. В этот день по старой традиции проклинают нечистую силу. Проклятия 
произносят, стоя лицом на запад.

- Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
День памяти иеромонаха Феодора (обретение его мощей). Считается возобновителем Санаксарского монастыря.









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