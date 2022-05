В России и мире 4 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 4 мая



- День рождения складного зонтика

В этот день в 1715 году в Париже фабрикант Мариус презентовал складной зонтик. Он создал более компактную модель и

заменил шелковый материал плотной тканью.



- Международный день пожарных

Был установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии. В этот день

католическая церковь чтит память святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных.



- День собачьего счастья

В старину считалось что 4 мая – это день, когда злые силы нападают на домашний скот и домашних животных. Поэтому в

этот день принято уделять больше внимания своим животным.



- День «Звездных войн»

Дата выбрана из-за цитаты из фильма May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие

поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (fourth - четвертый и May - май).



Какой церковный праздник отмечают 4 мая



- Проклов день

День памяти Священномученика Прокула (Прокла) Путеольского, диакона, погибшего в муках за исповедование христианской

веры во время гонения императора Диоклитиана. В этот день по старой традиции проклинают нечистую силу. Проклятия

произносят, стоя лицом на запад.



- Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского

День памяти иеромонаха Феодора (обретение его мощей). Считается возобновителем Санаксарского монастыря.