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Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 3 мая 2022 года.

Инспектор тормозит машину:
- Девушка, вы знак ограничения скорости до 40 км видели?
- Да, но я думала, что это для лосей…
- Каких лосей?!
- Тех, которые на предыдущем знаке нарисованы были…

- Месяц уже не могу найти квартиросъёмщика!!
- Ну так вы уберите из объявления эту ксенофобскую фразу «только славянам».
- Ни за что! Я считаю себя русским человеком и хочу сдавать квартиру русским людям, что не имею права?
- Ох и тяжело же вам придется, Аарон Маркович, сдавать квартиру на таких условиях в Иерусалиме.

Экскурсовод на Красной площади:
- Обратите внимание на эти уродливые рубиновые украшения на помпезных стенах. На истертые булыжники. Здание сзади нас не достойно даже взгляда на него, аляповатая церковь, а вон там - так называемый исторический музей, в котором исторического только билетерши...
Прохожий:
- Вы что такое несете?
Экскурсовод (шепотом):
- Тсс, это группа из Санкт-Петербурга!









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