Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 3 мая 2023 года.

Инспектор тормозит машину:
- Девушка, вы знак ограничения скорости до 40 км видели?
- Да, но я думала, что это для лосей…
- Каких лосей?!
- Тех, которые на предыдущем знаке нарисованы были…

- Месяц уже не могу найти квартиросъёмщика!!
- Ну так вы уберите из объявления эту ксенофобскую фразу «только славянам».
- Ни за что! Я считаю себя русским человеком и хочу сдавать квартиру русским людям, что не имею права?
- Ох и тяжело же вам придется, Аарон Маркович, сдавать квартиру на таких условиях в Иерусалиме.

Экскурсовод на Красной площади:
- Обратите внимание на эти уродливые рубиновые украшения на помпезных стенах. На истертые булыжники. Здание сзади нас не достойно даже взгляда на него, аляповатая церковь, а вон там - так называемый исторический музей, в котором исторического только билетерши...
Прохожий:
- Вы что такое несете?
Экскурсовод (шепотом):
- Тсс, это группа из Санкт-Петербурга!









  • Самые смешные анекдоты дня - 7 октября 2022
  • Самые смешные анекдоты дня - 24 июля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 11 июня 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 7 мая 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2023 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 14 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 3 февраля 2023 года
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 4 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Обзор БК 1win

    1Win

    Букмекерская контора 1Win сегодня является одной из самых популярных в мире онлайн-ставок в жанре спортивных событий.

    Расписание этапов Формула-1 2023, календарь чемпионата

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    История хоккейного клуба Дукла Прага

    Дукла Прага

    ХК Дукла Прага был основан в 1945 году под названием ATK Praha, что означало «Армейский спортивный клуб Прага».









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 4 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 4 мая 2023
    Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа - День Победы
    Где находится на карте поселок Волна в Темрюкском районе Краснодарского края
    Расписание Формула-1 Гран-при Майами, 5-7 мая 2023
    Самые смешные анекдоты дня - 4 мая 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2023 года
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий
    Где находится Теткино на карте Курской области России
    Где находится Севастополь на карте Крыма, карта Севастополя


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru