Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 3 мая 2023 года.



Инспектор тормозит машину:

- Девушка, вы знак ограничения скорости до 40 км видели?

- Да, но я думала, что это для лосей…

- Каких лосей?!

- Тех, которые на предыдущем знаке нарисованы были…



- Месяц уже не могу найти квартиросъёмщика!!

- Ну так вы уберите из объявления эту ксенофобскую фразу «только славянам».

- Ни за что! Я считаю себя русским человеком и хочу сдавать квартиру русским людям, что не имею права?

- Ох и тяжело же вам придется, Аарон Маркович, сдавать квартиру на таких условиях в Иерусалиме.



Экскурсовод на Красной площади:

- Обратите внимание на эти уродливые рубиновые украшения на помпезных стенах. На истертые булыжники. Здание сзади нас не достойно даже взгляда на него, аляповатая церковь, а вон там - так называемый исторический музей, в котором исторического только билетерши...

Прохожий:

- Вы что такое несете?

Экскурсовод (шепотом):

- Тсс, это группа из Санкт-Петербурга!