Какой праздник 5 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 5 мая 2022 года отмечается 10 праздников.



Какой праздник отмечают 5 мая



- День водолаза

Учрежден Указом Президента РФ в 2002 году и приурочен к основанию первой водолазной школы в г. Кронштадт 5 мая 1882 года.



- Международный день акушерки

Праздник возник в 1987 году во время проведения конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах и стал официальным в 1992 году.



- День шифровальщика

В этот день в 1921 году Советом народных комиссаров РСФСР было принято постановление о создании криптографической службы.



- Международный день борьбы за права инвалидов

В тот день в 1992 году инвалиды 17 государств устроили первый общеевропейский день борьбы за равенство прав.



- Всемирный день борьбы с астмой

Учрежден ВОЗ в 1998 году и приурочен к Всемирному совещанию по бронхиальной астме в Барселоне.



- День советской печати

В этот день в 1922 году газета «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды».



Какой церковный праздник отмечают 5 мая



- Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского

День памяти преподобного Феодора, который в 10 лет смертельно заболел и был исцелен двумя каплями росы из лика Спасителя в храме.



- Апостола Варфоломея (Нафанаила), апсстолов от 70-ти Луки и Климента

Варфоломей - один из 12 апостолов Христовых, проповедник Евангелия в Сирии и Малой Азии. Лука - сподвижник святого апостола Павла, писал иконы. Климент - епископ в Сардике.



- Преподобного Виталия Александрийского

День памяти монаха (инока) Виталия, который спас молитвами многих падших женщин.



- Перенесение мощей благоверного князя Всеволода Новгородского, Псковского чудотворца

Всеволод Новгородский - внук Владимира Мономаха и псковский князь. Построил много храмов, спасал людей от гибели в период голода.



















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