В России и мире 5 мая 2022 года отмечается 10 праздников.
Какой праздник отмечают 5 мая
- День водолаза
Учрежден Указом Президента РФ в 2002 году и приурочен к основанию первой водолазной школы в г. Кронштадт 5 мая 1882 года.
- Международный день акушерки
Праздник возник в 1987 году во время проведения конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах и стал официальным в 1992 году.
- День шифровальщика
В этот день в 1921 году Советом народных комиссаров РСФСР было принято постановление о создании криптографической службы.
- Международный день борьбы за права инвалидов
В тот день в 1992 году инвалиды 17 государств устроили первый общеевропейский день борьбы за равенство прав.
- Всемирный день борьбы с астмой
Учрежден ВОЗ в 1998 году и приурочен к Всемирному совещанию по бронхиальной астме в Барселоне.
- День советской печати
В этот день в 1922 году газета «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды».
Какой церковный праздник отмечают 5 мая
- Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
День памяти преподобного Феодора, который в 10 лет смертельно заболел и был исцелен двумя каплями росы из лика Спасителя в храме.
- Апостола Варфоломея (Нафанаила), апсстолов от 70-ти Луки и Климента
Варфоломей - один из 12 апостолов Христовых, проповедник Евангелия в Сирии и Малой Азии. Лука - сподвижник святого апостола Павла, писал иконы. Климент - епископ в Сардике.
- Преподобного Виталия Александрийского
День памяти монаха (инока) Виталия, который спас молитвами многих падших женщин.
- Перенесение мощей благоверного князя Всеволода Новгородского, Псковского чудотворца
Всеволод Новгородский - внук Владимира Мономаха и псковский князь. Построил много храмов, спасал людей от гибели в период голода.