В России и мире 8 мая 2022 года отмечается 7 праздников.
Какой праздник отмечают 8 мая
- Междунароный День матери
В каждой стране своя дата праздника, а международный день отмечается во второе воскресенье мая.
- День оперативного работника уголовно-исполнительной системы
Приурочен к созданию оперативных подразделений УИС 8 мая 1935 года.
- День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России
Приурочен к созданию Главного инженерного управления 8 мая 1953 года.
- Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
В этот день в 1828 году родился будущий основатель Красного Креста – швейцарца Жан Анри Дюнан. Общество было организовано в 1863 году.
Какой церковный праздник отмечают 8 мая
- День жен-мироносиц
День памяти святых жен-мироносиц - Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, которые пришли после распятия Христа к пещере с его телом и принесли миро и ароматы. Отмечается во второе воскресенье после Пасхи.
- Марк Ключник
День памяти апостола от 70-ти Марка (Иоанна), ближайшего сподвижника апостолов Петра, Павла и Варнавы.. В народе святого называют «Ключником», так как верят, что у него хранятся ключи от неба, и только он может отомкнуть его и впустить в этот мир дождь.
- Преподобного Сильвестра Обнорского
День памяти святого Сильвестра - ученика и постриженика преподобного Сергия Радонежского. Обладал даром исцеления от беснования, болезней глаз.