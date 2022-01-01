Какой праздник 8 мая 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 8 мая 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 8 мая



- Междунароный День матери

В каждой стране своя дата праздника, а международный день отмечается во второе воскресенье мая.



- День оперативного работника уголовно-исполнительной системы

Приурочен к созданию оперативных подразделений УИС 8 мая 1935 года.



- День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Приурочен к созданию Главного инженерного управления 8 мая 1953 года.



- Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

В этот день в 1828 году родился будущий основатель Красного Креста – швейцарца Жан Анри Дюнан. Общество было организовано в 1863 году.



Какой церковный праздник отмечают 8 мая



- День жен-мироносиц

День памяти святых жен-мироносиц - Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, которые пришли после распятия Христа к пещере с его телом и принесли миро и ароматы. Отмечается во второе воскресенье после Пасхи.



- Марк Ключник

День памяти апостола от 70-ти Марка (Иоанна), ближайшего сподвижника апостолов Петра, Павла и Варнавы.. В народе святого называют «Ключником», так как верят, что у него хранятся ключи от неба, и только он может отомкнуть его и впустить в этот мир дождь.



- Преподобного Сильвестра Обнорского

День памяти святого Сильвестра - ученика и постриженика преподобного Сергия Радонежского. Обладал даром исцеления от беснования, болезней глаз.



















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