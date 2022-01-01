Какой праздник 9 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 9 мая 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 9 мая



- День Победы

День победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая в 00:43 по московскому времени был подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.



- Акция памяти «Бессмертный полк»

Общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, проводится с 2011 года.



Какой церковный праздник отмечают 9 мая



- Поминовение усопших воинов

В День Победы, определением Архиерейского Собора Православной Церкви проводится поминовение усопших воинов, которые погибли за веру, народ и Отечество, отдав свою жизнь в годы ВОВ.



- Глафира Горошница

День памяти праведной Глафиры Амасийской, девы. Народное название «Горошница» праздник получил потому, что 9 мая – идеальный день для посадки гороха.



- Священномученика Василия, епископа Амасийского

День памяти епископа Василия, который жил в начале IV века в Амасии и был казнен императором Ликинием.



- Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)

День памяти святого епископа Стефана - просветителя Перми. Построил храм в честь Архангела Михаила, святителя Николая, несколько монастырей и обратил зырян в христианскую веру.



- Преподобного Иоанникия Девиченского

День памяти святого преподобного Иоанникия, который подвизался в Девиченском лесу и обладал даром исцеления.