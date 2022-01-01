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Какой праздник 9 мая 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 9 мая 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 9 мая

- День Победы
День победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая в 00:43 по московскому времени был подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

- Акция памяти «Бессмертный полк»
Общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, проводится с 2011 года.

Какой церковный праздник отмечают 9 мая

- Поминовение усопших воинов
В День Победы, определением Архиерейского Собора Православной Церкви проводится поминовение усопших воинов, которые погибли за веру, народ и Отечество, отдав свою жизнь в годы ВОВ.

- Глафира Горошница
День памяти праведной Глафиры Амасийской, девы. Народное название «Горошница» праздник получил потому, что 9 мая – идеальный день для посадки гороха.

- Священномученика Василия, епископа Амасийского
День памяти епископа Василия, который жил в начале IV века в Амасии и был казнен императором Ликинием.

- Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)
День памяти святого епископа Стефана - просветителя Перми. Построил храм в честь Архангела Михаила, святителя Николая, несколько монастырей и обратил зырян в христианскую веру.

- Преподобного Иоанникия Девиченского
День памяти святого преподобного Иоанникия, который подвизался в Девиченском лесу и обладал даром исцеления.









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