Гороскоп на 5 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...

Гороскоп на 5 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 5 мая 2022 года



Овен



Сегодня вам подвластно все - вы расправитесь с важными делами в лучшем виде. Также в этот день полезно отказываться от того, что уже не приносит пользы. Только не разрывайте связи, они могут вам еще пригодиться.



Телец



Не перегружайте себя сегодня работой - успеть все в этот день явно не получится. Чем больше вы делаете, тем хуже себя чувствуете. Будет много конфликтный моментов, и чтобы ни с кем не поругаться, меняйте темы и много шутите.



Близнецы



Кто-то сегодня может вас серьезно разочаровать - смело рвите отношения, если они для вас ничего не значат. А вот с близкими стоит поговорить и попытаться встать на их место.



Рак



Чаще спрашивайте совета у близких – возможно, они подскажут верный путь. Тревожность сегодня может испортить настроение. Старайтесь не реагировать остро на происходящее и помните, что все ваши проблемы временны.



Лев



Вы нацелены на результат и поэтому плохо контролируйте весь процесс. Подключайте друзей и близких – они обязательно найдут выход из сложной ситуации. Разговаривать по душам не стоит – это может закончиться скандалом.



Дева



Рисковать и экспериментировать в этот день не стоит – можете потерять что-то ценное. Обязательно прислушивайтесь к собеседникам и ищите компромиссы – это поможет наладить с ними связь и добиться своего.



Весы



Сегодня вы плохо контролируете себя, и от этого страдают и связи, и работа. Общайтесь меньше, чтобы не испортить отношения. Желание рисковать может отобрать у вас что-то ценное, так что экспериментируйте реже.



Скорпион



Сегодня дела навалятся на вас как снежный ком, поэтому обязательно найдите пару минут для отдыха и общения. Иначе в конце дня вы будете чувствовать себя, как выжатый лимон.



Козерог



Самое время заняться тем, до чего обычно не доходили руки - времени на это сегодня у вас будет предостаточно. Сегодня будет много негативных моментов - старайтесь не заражаться им, ведь от вашего настроения зависит многое.



Стрелец



Сегодня вас переполняют эмоции, поэтому старайтесь легче воспринимать новости и не раздражаться, если что-то идет не по плану. Лучше браться за дела, которые выходят у вас хорошо, а вот все новое отложите на другой день.



Водолей



Если вам что-то нужно, попытайтесь добиться этого с помощью комплиментов или разговоров по душам. Но точно не давите – это может закончиться очень плохо. И держите себя в руках – выясняя отношения, вы совершите фатальную ошибку.



Рыбы



Сегодня неподходящее время на то, чтобы расставить все точки над «i» – вы можете поругаться с собеседником в пух и прах. Сконцентрируйте внимание на хобби – это расслабит и поможет избавиться от стресса.



















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