Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 4 мая 2023 года.



- Ой, девчонки, я пупок проколола в пяти местах!

- Класс, трусы можешь не носить, просто вставь колечки и повесь занавеску!



На самом деле во всех микстурах основное действующее вещество - это спирт!

Именно он снимает простуду.

Всё остальное - вкусовые добавки.



- Я не буду работать за такие смешные деньги!

- Ну и пошел отсюда! Найдем того, кто будет.

- Хм-м-м... Странно. В книге "Как добиться успеха" было написано совсем другое...