Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 4 мая 2023 года.
- Ой, девчонки, я пупок проколола в пяти местах!
- Класс, трусы можешь не носить, просто вставь колечки и повесь занавеску!
На самом деле во всех микстурах основное действующее вещество - это спирт!
Именно он снимает простуду.
Всё остальное - вкусовые добавки.
- Я не буду работать за такие смешные деньги!
- Ну и пошел отсюда! Найдем того, кто будет.
- Хм-м-м... Странно. В книге "Как добиться успеха" было написано совсем другое...