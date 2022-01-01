Какой праздник 10 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 10 мая 2022 года отмечается 4 праздника.



Какой праздник отмечают 10 мая



- День основания Российской книжной палаты

В этот день в 1917 году в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата».



- День девяти жизней

Считается, что в этот день жизнь можно начать, как с чистого листа - убрать из нее всё лишнее, оставив все самое нужное.



Какой церковный праздник отмечают 10 мая



- Семен Ранопашец

День памяти апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского, сродника Господнего по плоти, епископа. Во времена правительства императора Траяна был схвачен язычниками и распят на кресте. В народе праздник получил название «Ранопашцем» потому, что в большинстве регионов Руси в это время начинались пахотные работы.



- Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского

День памяти ученика преподобного Феодосия - Стефана, который был основателем монастыря в честь Пресвятой Богородицы.