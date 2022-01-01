Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 10 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 10 мая 2022 года отмечается 4 праздника.

Какой праздник отмечают 10 мая

- День основания Российской книжной палаты
В этот день в 1917 году в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата».

- День девяти жизней
Считается, что в этот день жизнь можно начать, как с чистого листа - убрать из нее всё лишнее, оставив все самое нужное.

Какой церковный праздник отмечают 10 мая

- Семен Ранопашец
День памяти апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского, сродника Господнего по плоти, епископа. Во времена правительства императора Траяна был схвачен язычниками и распят на кресте. В народе праздник получил название «Ранопашцем» потому, что в большинстве регионов Руси в это время начинались пахотные работы.

- Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
День памяти ученика преподобного Феодосия - Стефана, который был основателем монастыря в честь Пресвятой Богородицы.









  • Какой праздник 9 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 1 мая 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 25 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 8 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.











    Какой праздник 10 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    9 мая 2022 - какой знак зодиака
    Время начала Парада Победы в Москве 9 мая 2022. Когда начнется праздничный салют
    Курс евро ЦБ РФ на 9 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 8 мая 2022: сколько заболевших
    Гороскоп на 9 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 8 мая 2022 года
    Какой праздник 9 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Самые смешные анекдоты дня - 8 мая 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru