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Какой праздник 6 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 6 мая 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 6 мая

- День герба и флага Москвы
Праздник приурочен ко дню памяти святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе столицы России. Отмечается 
с 2005 года.

- Международный день против диеты
Праздник появился в 1992 году благодаря директору Британской антидиетической компании Мэри Эванс Янг, пережившей и 
победившей анорексию.

- День встречи с Белым Рыцарем
День встречи с тем, кто способен взломать пароли девичьих сердец. Каждая девушка мечтает найти человека, который 
будет готов совершать для нее подвиги.

Какой церковный праздник отмечают 6 мая

- День святого Георгия Победоносца (Егорий Вешний, Юрьев день)
День памяти великомученика Георгия Победоносца. Объявил себя христианином и был обезглавлен после тяжких мучений во 
время правления императора Диоклетиана в 303 году. В этот день начинают основные полевые работы и уделяют много 
внимания домашней скотине.

- Мученицы царицы Александры Римской
День святой царицы Александры, которая являлась тайной христианкой. Была приговорена к смерти императором 
Диоклетианом.

- Иверской иконы Божией Матери
Икона находится над вратами Иверского монастыря на Святой Горе Афон. С целью спасения при императоре Феофиле была 
опущена в море возле города Никеи и вскоре приплыла к Афону.









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