Какой праздник 6 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 6 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 6 мая



- День герба и флага Москвы

Праздник приурочен ко дню памяти святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе столицы России. Отмечается

с 2005 года.



- Международный день против диеты

Праздник появился в 1992 году благодаря директору Британской антидиетической компании Мэри Эванс Янг, пережившей и

победившей анорексию.



- День встречи с Белым Рыцарем

День встречи с тем, кто способен взломать пароли девичьих сердец. Каждая девушка мечтает найти человека, который

будет готов совершать для нее подвиги.



Какой церковный праздник отмечают 6 мая



- День святого Георгия Победоносца (Егорий Вешний, Юрьев день)

День памяти великомученика Георгия Победоносца. Объявил себя христианином и был обезглавлен после тяжких мучений во

время правления императора Диоклетиана в 303 году. В этот день начинают основные полевые работы и уделяют много

внимания домашней скотине.



- Мученицы царицы Александры Римской

День святой царицы Александры, которая являлась тайной христианкой. Была приговорена к смерти императором

Диоклетианом.



- Иверской иконы Божией Матери

Икона находится над вратами Иверского монастыря на Святой Горе Афон. С целью спасения при императоре Феофиле была

опущена в море возле города Никеи и вскоре приплыла к Афону.



















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