В России и мире 6 мая 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 6 мая
- День герба и флага Москвы
Праздник приурочен ко дню памяти святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе столицы России. Отмечается
с 2005 года.
- Международный день против диеты
Праздник появился в 1992 году благодаря директору Британской антидиетической компании Мэри Эванс Янг, пережившей и
победившей анорексию.
- День встречи с Белым Рыцарем
День встречи с тем, кто способен взломать пароли девичьих сердец. Каждая девушка мечтает найти человека, который
будет готов совершать для нее подвиги.
Какой церковный праздник отмечают 6 мая
- День святого Георгия Победоносца (Егорий Вешний, Юрьев день)
День памяти великомученика Георгия Победоносца. Объявил себя христианином и был обезглавлен после тяжких мучений во
время правления императора Диоклетиана в 303 году. В этот день начинают основные полевые работы и уделяют много
внимания домашней скотине.
- Мученицы царицы Александры Римской
День святой царицы Александры, которая являлась тайной христианкой. Была приговорена к смерти императором
Диоклетианом.
- Иверской иконы Божией Матери
Икона находится над вратами Иверского монастыря на Святой Горе Афон. С целью спасения при императоре Феофиле была
опущена в море возле города Никеи и вскоре приплыла к Афону.