Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лунный посевной календарь огородника и садовода на май 2022 года


Простой и удобный календарь огородника и садовода на пятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на май 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в мае 2022 года

Огурцы - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Томаты (помидоры) - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Перец, баклажаны - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Капуста - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Чеснок - 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Лук - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Разная зелень - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Благоприятные дни для посадки саженцев в мае 2022 года

Плодовые деревья - 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Виноград - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Крыжовник, смородина - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Малина, ежевика - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Земляника, клубника - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24

Благоприятные дни для черенкования в мае 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в мае 2022 года

Однолетние цветы - 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28









  • Программа передач Домашний на 1 мая 2022 года
  • Праздники и выходные в 2022 году в России. Сколько дней отдыхаем в мае
  • Погода в Москве на апрель 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
  • СКА - ЦСКА. 1/2 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Где находится Днепр (Днепропетровск) на карте Украины, карта Днепропетровска
    Лунный посевной календарь огородника и садовода на май 2022 года
    Курс евро ЦБ РФ на 5 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 5 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Когда родился Байден, сколько лет Байдену, когда стал президентом США
    Сколько лет Путину, когда родился, когда стал президентом России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 4 мая 2022: сколько заболевших
    Где находится Ровно на карте Украины, карта Ровно
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Погода в Москве на 5 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru