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Анекдоты про водолазов - самое смешное на 5 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. 5 мая 2022 года отмечается День водолаза. Три лучших анекдота про водолазов.

Приплывает Русалочка к Нептуну и говорит:
- Отец, сегодня я сделала доброе дело. Я плыла за кораблем, а злые люди выбросили с него на веревке какое-то существо с большой круглой головой. Я перерезала веревку и оно, помахивая мне ручками уплыло в глубину!
- Молодец дочка! Только в следующий раз на надо так поступать с водолазами!

Объявление: Потерялась собака, породы водолаз. Приметы - черная крупная, с белым пятном на груди, акваланг оранжевый...

Научное судно уже не первый месяц болтается в море. Народ потихоньку начинает пить. Капитан решил это дело пресечь и собирает всю команду на планерку.
- Значит так, в связи с участившимися случаями пьянства, приказываю: всю водку - за борт.
Повисла гробовая тишина. И вдруг откуда-то с задних рядов доносится:
- А что, дело говорит капитан, действительно давно пора всю ее за борт!
Команда взрывается от возмущения:
- А вам, водолазам, вообще слово не давали!









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