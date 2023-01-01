Анекдоты про водолазов - самое смешное на 5 мая 2023 года

Смеяться не воспрещается. 5 мая 2023 года отмечается День водолаза. Три лучших анекдота про водолазов.



Приплывает Русалочка к Нептуну и говорит:

- Отец, сегодня я сделала доброе дело. Я плыла за кораблем, а злые люди выбросили с него на веревке какое-то существо с большой круглой головой. Я перерезала веревку и оно, помахивая мне ручками уплыло в глубину!

- Молодец дочка! Только в следующий раз на надо так поступать с водолазами!



Объявление: Потерялась собака, породы водолаз. Приметы - черная крупная, с белым пятном на груди, акваланг оранжевый...



Научное судно уже не первый месяц болтается в море. Народ потихоньку начинает пить. Капитан решил это дело пресечь и собирает всю команду на планерку.

- Значит так, в связи с участившимися случаями пьянства, приказываю: всю водку - за борт.

Повисла гробовая тишина. И вдруг откуда-то с задних рядов доносится:

- А что, дело говорит капитан, действительно давно пора всю ее за борт!

Команда взрывается от возмущения:

- А вам, водолазам, вообще слово не давали!