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Гороскоп на 7 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 7 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 7 мая 2022 года

Овен

Сегодня стоит быть в тонусе, чтобы закончить все дела, за которые вы возьметесь. Поэтому не забывайте об отдыхе – перерывы помогут продержаться до вечера. А вот верить кому-либо в этот день не стоит – вам могут навешать лапшу на уши.

Телец

Уделяйте достаточно внимания каждому делу. Но не беритесь сразу за несколько задач – так у вас вряд ли выйдет что-то хорошее. Также сегодня будет возможность сдвинуть с мертвой точки некоторые дела.

Близнецы

Эта неделя была непростой для вас, и вы все еще испытываете тревогу и стресс. Постарайтесь расслабиться и заняться чем-то интересным – вам сейчас нужно отвлечься.

Рак

Вам не хватает ярких эмоций и впечатлений. Придется выбраться из дома, чтобы их найти. В спорах сегодня точно родится истина, поэтому не бойтесь высказывать свое мнение и обязательно слушайте чужое.

Лев

Браться за миллион дел разом – очень плохая идея. Лучше сконцентрируйтесь на чем-то одном, и когда это будет готово – переходите к новому делу. Стоит проявлять особую осторожность в отношениях – если вам дорог этот человек, обязательно скажите ему об этом.

Дева

Все дела идут как по маслу. Только стоит все хорошенько спланировать – возможно, в процессе отвалится то, что вам совершенно не нужно. От некоторых вещей придется отказаться, чтобы начать двигаться вперед быстрее.

Весы

Не стоит поддаваться импульсу или делать что-то под влиянием эмоций. Включайте голову и решайте проблемы с холодной головой. Также полезно в этот день перенимать чужой опыт и прислушиваться к советам.

Скорпион

В семейных отношениях все будет непросто – все претензии и недовольства выльются на вас одним разом, и придется разбираться с этим, искать компромиссы. Но настраивайтесь оптимистично - в этот день обстоятельства складываются вам на руку.

Козерог

Не стоит в этот день зарываться в работу и выполнять несколько дел одновременно – время пролетит быстро, но при этом вы ничего не успеете. Лучше обратите внимание на что-то одно.

Стрелец

Сегодня полезно расставить акценты и браться только за те дела, которые больше не могут ждать. А вот изобретать велосипед не стоит – двигайтесь по проторенной дорожке и откажитесь от экспериментов.

Водолей

В голове сейчас много мыслей, поэтому старайтесь выбирать самые удачные и важные, чтобы не потратить время зря. Сохраняйте спокойствие и не бегите впереди паровоза – можете наделать серьезных ошибок.

Рыбы

Вы сегодня очень быстро справляетесь с проблемами и принимаете только верные решения. Несмотря на это, многое в этот день против вас – как ситуации, так и люди. Старайтесь реже разговаривать, чтобы не напороться на негатив.









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