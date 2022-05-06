Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Майами (США) - 6-8 мая 2022

С 6 по 8 мая 2022 года на Международном автодроме Майами пройдет пятый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Майами.



Расписание трансляций пятого этапа гонок «Формулы-1»



6 мая 2022, пятница



21:30 Первая тренировка



7 мая 2022, суббота



00:30 Вторая тренировка

20:00 Третья тренировка

23:00 Квалификация



8 мая 2022, воскресенье



22:30 Гонка - 57 кругов по 5,4 км



Где смотреть в прямом эфире Гран-при Майами



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.