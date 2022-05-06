Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Майами (США) - 6-8 мая 2022

С 6 по 8 мая 2022 года на Международном автодроме Майами пройдет пятый этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Майами.
Расписание трансляций пятого этапа гонок «Формулы-1»
6 мая 2022, пятница
21:30 Первая тренировка
7 мая 2022, суббота
00:30 Вторая тренировка
20:00 Третья тренировка
23:00 Квалификация
8 мая 2022, воскресенье
22:30 Гонка - 57 кругов по 5,4 км
Где смотреть в прямом эфире Гран-при Майами
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.