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Гороскоп на 8 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 8 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 8 мая 2022 года

Овен

Пришло время покопаться в себе – постарайтесь ответить на самые сложные вопросы и понять, той ли дорогой вы идете. Старайтесь больше находиться в одиночестве и не отвлекайтесь на разговоры, иначе потеряете временя зря.

Телец

Сегодня самое время сделать то, до чего прежде не доходили руки. Разгребите дела в этот день, чтобы в вашей жизни нашлось место для перемен. Возможно, сейчас вам поступит отличное предложение, которое будет высасывать из вас все силы.

Близнецы

Сегодня придется приложить все усилия, чтобы изменить положение дел. Держите в этот день под контролем эмоции – вы так и норовите кого-то обидеть. Если не успеваете все к сроку - попросите помощи у близких.

Рак

Многие в этот день будут раздражать вас, и стоит считать до десяти, чтобы погасить свои претензии и не устроить скандал. Эмоции сегодня могут увести вас совсем не туда, поэтому не поддавайтесь импульсу и чувствам.

Лев

В вашу жизнь входят перемены и сегодня вам нужно быть активным, чтобы они работали на вас. Скоро вам придется отбиваться от проблем и неприятностей, и очень важно подготовиться к этому сейчас – настроиться и психологически, и физически.

Дева

Кто-то будет ставить вам палки в колеса, и скорее всего, придется выяснять отношения. Проблемы и обстоятельства в этот день будут доводить до невроза. Старайтесь чаще отдыхать и физически, и психологически, чтобы снизить уровень стресса.

Весы

В этот день решительнее беритесь за сложные дела и то, что вы постоянно откладываете. Сегодня вы добьетесь успеха почти во всем, а обстоятельства помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Скорпион

За действительно важные дела лучше взяться после обеда. Совсем скоро на вашу голову свалится целый ворох дел, поэтому полезно подготовиться к этому – завершить все прошлые задачи.

Козерог

Сегодня самое время встречаться с друзьями, заглядывать в гости к старым знакомым или навещать родственников – общение в этот день поможет вам перезагрузиться и наполниться энергией.

Стрелец

Старайтесь сегодня не перенапрягаться или ближайшие дни придется провести в горизонтальном положении. Полезно сейчас браться за действительно важные дела – вы расправитесь с ними быстро и легко.

Водолей

Откажитесь от всего нового – сегодня ни в коем случае нельзя притягивать в свою жизнь перемены. Лучше занимайтесь тем, что наполняет вас радостью и помогает расслабиться – так день пройдет приятно и поможет вам перезагрузиться.

Рыбы

Сегодня удачное время, чтобы выполнить сложную работу – у вас точно все получится. А вечер лучше провести с близкими людьми, поговорить и о важном, и о незначительном.









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