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Какой праздник 7 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 7 мая 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 7 мая

День радио
Приурочен к демонстрации российским физиком Александром Поповым первого в мире радиоприемника в действии 7 мая 1895 года.

- День Президентского полка
В этот день в 1965 году Отдельный полк специального назначения был награжден Орденом Красного Знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР.

- День создания вооруженных сил России
Учрежден распоряжением Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года.

- День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ
Установлен Приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года.

День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ
7 мая 1919 года - день образования бюро принудительных работ – прообраза уголовно-исполнительных инспекций.

Какой церковный праздник отмечают 7 мая

- Евсеев день
День памяти День памяти святого Евсевия Никомидийского. Этот день считается последним, в который еще можно сеять овес. После него часто наступают 12 холодных дней с ночными заморозками.

- Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
День памяти святого Саввы и 70 воинов. Савва служил при императоре Аврелиане и имел чин воеводы-стратилата. Был предан вместе с 70 воинами гонению за свою веру и утоплен в реке.

Преподобных Саввы Печерского, и Алексия, затворника Печерского
День памяти святых Саввы и Алексия, которые подвизались в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в 13-м веке.









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