Фото завода АзовстальМеталлургический комбинат «Азовсталь» расположен в Мариуполе на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус. Краткая справка Год основания - 1933. Число работников - 10 260 человек.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.