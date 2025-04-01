В списке 50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
В текущем сезоне улучшить свои показатели могут Овечкин и Кучеров, «Питтсбург» Малкина в плей-офф не играет.
Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли за всю историю
Статистика на 28 апреля 2025 года.
1. Уэйн Гретцки - 382 (122 шайбы + 260 передач)
2. Марк Мессье - 295 (109+186)
3. Яри Курри - 233 (106+127)
4. Гленн Андерсон - 214 (93+121)
5. Сидни Кросби - 201 (71+130)
6. Яромир Ягр - 201 (78+123)
7. Пол Коффи - 196 (59+137)
8. Бретт Халл - 190 (103+87)
9. Джо Сакик - 188 (84+104)
10. Дуг Гилмор - 188 (60+128)
11. Стив Айзерман - 185 (70+115)
12. Никлас Лидстрем - 183 (54+129)
13. Брайан Троттье - 182 (71+111)
14. Евгений Малкин - 180 (67+113)
15. Рэй Бурк - 180 (41+139)
Плей-офф НХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты
16. Жан Беливо - 176 (79+97)
17. Сергей Федоров - 176 (52+124)
18. Денис Савар - 175 (66+109)
19. Марио Лемье - 172 (76+96)
20. Петер Форсберг - 171 (64+107)
21. Никита Кучеров - 171 (53+118)
22. Денис Потвин - 165 (56+109)
23. Майк Босси - 160 (85+75)
24. Горди Хоу - 160 (68+92)
25. Бобби Смит - 160 (64+96)
26. Эл Макиннис - 160 (39+121)
27. Клод Лемье - 158 (80+78)
28. Адам Оутс - 156 (42+114)
29. Ларри Мерфи - 152 (37+115)
30. Стэн Микита - 150 (59+91)
31. Мариан Хосса - 149 (52+97)
32. Брайан Пропп - 148 (64+84)
33. Марк Рекки - 147 (61+86)
34. Майк Модано - 146 (58+88)
35. Александр Овечкин - 145 (75+70)
36. Крис Челиос - 144 (31+113)
37. Ларри Робинсон - 144 (28+116)
38. Джо Павелски - 143 (74+69)
39. Рон Френсис - 143 (46+97)
40. Жак Лемер - 139 (61+78)
41. Брэд Маршан - 139 (56+83)
42. Патрик Кейн - 138 (53+85)
43. Фил Эспозито - 137 (61+76)
44. Брэндан Шэнахэн - 134 (60+74)
45. Ги Лефлер - 134 (58+76)
46. Джо Торнтон - 134 (32+102)
47. Эса Тикканен - 132 (72+60)
48. Стив Лармер - 131 (56+75)
49. Кори Перри - 130 (56+74)
50. Бобби Халл - 129 (62+67)
... 58. Коннор Макдэвид - 126 (39+87)
... 67. Натан Маккиннон - 119 (52+67)
Выделены действующие игроки.