Время начала Парада Победы в Москве 9 мая 2022. Когда начнется праздничный салют

Главный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет в понедельник, 9 мая 2022 года в Москве.



Время начала Парада Победы в Москве 9 мая



Главный военный парад начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие 11 000 военных, будут задействованы 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.



Парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на следующих телеканалах - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, РЕН ТВ, Звезда, НТВ, Россия 24, ОТР.



Когда начнется праздничный салют 9 мая в Москве



В 22:00 в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный салют, на котором будет использовано более 11 тысяч фейерверочных изделий.