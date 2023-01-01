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Время начала Парада Победы в Москве 9 мая 2023



Главный военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет в понедельник, 9 мая 2023 года в Москве.

Время начала Парада Победы в Москве 9 мая

Главный военный парад начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более 10 000 военных, будут задействованы 125 единиц военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.

Парад Победы будет транслироваться в прямом эфире на следующих телеканалах - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, РЕН ТВ, Звезда, НТВ, Россия 24, ТВ-3, ОТР.

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