Самые смешные анекдоты дня - 9 мая 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 9 мая 2022 года.



- Папа, а ты хотел бы попасть в сказку? Хотел бы сражаться с драконом, с Кощеем, с Бабой Ягой?

- Видишь ли, сынок, после того, как я пошёл на работу и женился, я, можно сказать, живу в этой самой сказке.



- Папа, папа, я больше никогда не пойду с тобой на санки!

- Не болтай, а тяни сильнее, засранец....



- Вас уже оперировали? - спросил врач.

- Да.

- Ну и как?

- Три тысячи долларов.

- Я имею в виду, что у вас было?

- Только одна тысяча.

- Вы опять не поняли. Я спрашиваю, на что вы жалуетесь?

- Плата слишком высокая.