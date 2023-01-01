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Самые смешные анекдоты дня - 9 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 9 мая 2023 года.

- Папа, а ты хотел бы попасть в сказку? Хотел бы сражаться с драконом, с Кощеем, с Бабой Ягой?
- Видишь ли, сынок, после того, как я пошёл на работу и женился, я, можно сказать, живу в этой самой сказке.

- Папа, папа, я больше никогда не пойду с тобой на санки!
- Не болтай, а тяни сильнее, засранец....

- Вас уже оперировали? - спросил врач.
- Да.
- Ну и как?
- Три тысячи долларов.
- Я имею в виду, что у вас было?
- Только одна тысяча.
- Вы опять не поняли. Я спрашиваю, на что вы жалуетесь?
- Плата слишком высокая.









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