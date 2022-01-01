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Какой праздник 11 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 11 мая 2022 года отмечается 5 праздников.

Какой праздник отмечают 11 мая

- Березосок
Народный праздник посвящается соку березы. В этот день занимались приготовлением лекарств из лечебных трав и 
березового сока.

- День полиции по охране метрополитена
11 мая 1935 года вышел Приказ «Об организации милицейской охраны на метрополитене».

Какой церковный праздник отмечают 11 мая

- Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших
День памяти святых апостолов и мучеников Иасона и Сосипатра - епископов, учеников апостола Павла. Дочь правителя 
острова Керкиры приговорена к смерти отцом за принятие христианства.

- Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
День памяти святых Дады, Максима и Квинтилиана. которые были приговорены к смерти императором Диоклитианом за 
исповедование христианства.

- Святителя Кирилла, епископа Туровского
День памяти епископа Турова Кирилла, который в XII веке занимался написанием духовных сочинений.









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