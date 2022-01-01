Какой праздник 11 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 11 мая 2022 года отмечается 5 праздников.



Какой праздник отмечают 11 мая



- Березосок

Народный праздник посвящается соку березы. В этот день занимались приготовлением лекарств из лечебных трав и

березового сока.



- День полиции по охране метрополитена

11 мая 1935 года вышел Приказ «Об организации милицейской охраны на метрополитене».



Какой церковный праздник отмечают 11 мая



- Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших

День памяти святых апостолов и мучеников Иасона и Сосипатра - епископов, учеников апостола Павла. Дочь правителя

острова Керкиры приговорена к смерти отцом за принятие христианства.



- Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана

День памяти святых Дады, Максима и Квинтилиана. которые были приговорены к смерти императором Диоклитианом за

исповедование христианства.



- Святителя Кирилла, епископа Туровского

День памяти епископа Турова Кирилла, который в XII веке занимался написанием духовных сочинений.