В России и мире 11 мая 2022 года отмечается 5 праздников.
Какой праздник отмечают 11 мая
- Березосок
Народный праздник посвящается соку березы. В этот день занимались приготовлением лекарств из лечебных трав и
березового сока.
- День полиции по охране метрополитена
11 мая 1935 года вышел Приказ «Об организации милицейской охраны на метрополитене».
Какой церковный праздник отмечают 11 мая
- Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших
День памяти святых апостолов и мучеников Иасона и Сосипатра - епископов, учеников апостола Павла. Дочь правителя
острова Керкиры приговорена к смерти отцом за принятие христианства.
- Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
День памяти святых Дады, Максима и Квинтилиана. которые были приговорены к смерти императором Диоклитианом за
исповедование христианства.
- Святителя Кирилла, епископа Туровского
День памяти епископа Турова Кирилла, который в XII веке занимался написанием духовных сочинений.