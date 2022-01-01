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Гороскоп на 11 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 11 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 11 мая 2022 года

Овен

Подстраивайтесь под ситуации и людей – сегодня это поможет вам сохранить свои нервы. Не стоит игнорировать проблемы – в этот день их придется решать, чтобы они не разрослись в настоящие неприятности.

Телец

Обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу – так вы избежите многих проблем и сохраните свои нервы. Если кто-то в этот день сделает вам отличное предложение, прежде чем сказать «да», продумайте свои шаги.

Близнецы

Все в этот день будет отвлекать вас - постарайтесь дать понять окружающим, что сегодня вы очень заняты. Не стоит опираться на старый опыт – скорее всего, сейчас он подведет вас.

Рак

Постарайтесь сегодня меньше нервничать и больше отдыхать. День выдастся нелегким и единственное, что может вас спасти – отличное настроение. Займитесь чем-то новым – это точно даст полезный опыт.

Лев

Чтобы никуда не торопиться и успеть сделать все намеченное, постарайтесь встать пораньше сегодня. Во второй половине дня придется попотеть – у вас будет очень много дел и задач.

Дева

Сегодня вам нужна поддержка близких или коллег - справиться с таким количеством дел в одиночку будет нелегко. И если вы можете делегировать кому-то некоторые задачи – обязательно сделайте это.

Весы

Не переступайте через себя, если что-то не хочется делать - не стоит тратить на это драгоценное время. Рассчитывайте свое время правильно, чтобы все успеть.

Скорпион

Небольшие дела будут отвлекать вас от больших проектов - постарайтесь реже обращать на них внимание, чтобы успеть все. Работайте в одиночестве, чтобы коллеги не спутали ваши мысли и не отвлекли от дел.

Козерог

Сегодня работа спорится, переговоры заканчиваются в вашу пользу. Старайтесь не терять хватку до конца дня – возможности будут разбросаны по вашему пути вплоть до самого вечера.

Стрелец

Вам придется быть и там, и здесь и принимать решения, от которых зависит не только ваше, но и будущее близких. Берегите свои нервы – меньше спорьте и держитесь подальше от негативно настроенных людей.

Водолей

В этот день вы сможете замахнуться на что-то большее, главное – верить в свои силы. И находите время, чтобы отдохнуть – иногда очень полезно перевести дух.

Рыбы

В этот день придется быстро принимать решения и завершать переговоры. Так что стоит быть в форме и не терять хватку. Но не нужно переступать свои принципы – позже придется пожалеть.









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