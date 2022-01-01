Самые смешные анекдоты дня - 10 мая 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 10 мая 2022 года.



Окончательная формулировка закона Архимеда:

На тело, погруженное в 40-градусную жидкость, не действуют никакие законы.



- Маш, не ходи с Танькой в лес. Она такая красивая, вас точно изнасилуют. Иди с Иркой.

- Мам, если я с Иркой пойду, меня за двоих изнасилуют!



Жена, читающая книгу, вдруг говорит мужу:

- Какой позор! Вадик, ты только представь себе - какой-то Лермонтов опубликовал в своей книге стихи, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились!