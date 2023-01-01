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Самые смешные анекдоты дня - 10 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 10 мая 2023 года.

Окончательная формулировка закона Архимеда:
На тело, погруженное в 40-градусную жидкость, не действуют никакие законы.

- Маш, не ходи с Танькой в лес. Она такая красивая, вас точно изнасилуют. Иди с Иркой.
- Мам, если я с Иркой пойду, меня за двоих изнасилуют!

Жена, читающая книгу, вдруг говорит мужу:
- Какой позор! Вадик, ты только представь себе - какой-то Лермонтов опубликовал в своей книге стихи, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились!









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