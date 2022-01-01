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Какой праздник 12 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 12 мая 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 12 мая

- Международный день медицинской сестры
Праздник приурочен ко дню рождения Флоренс Найтингейл – сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании.

- День экологического образования
Учрежден в 1991 году Организацией Объединенных Наций.

- День республики ЛНР
День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР в 2014 году.

Какой церковный праздник отмечают 12 мая

- Девяти мучеников Кизических (Девять целителей)
День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В этот день молятся девяти мученикам Кизическим об исцелении от физических заболеваний, избавлении от эпидемий.

- Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского
День памяти игумена египетского монастыря Мемнона, который обладал даром прозорливости.

- Святителя Василия Острожского, митрополита
День памяти святителя Василия, который был епископом Захолмья и Скендерии и исцелял слепых и больных.









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