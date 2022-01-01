Какой праздник 12 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 12 мая 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 12 мая
- Международный день медицинской сестры
Праздник приурочен ко дню рождения Флоренс Найтингейл – сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании.
- День экологического образования
Учрежден в 1991 году Организацией Объединенных Наций.
- День республики ЛНР
День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР в 2014 году.
Какой церковный праздник отмечают 12 мая
- Девяти мучеников Кизических (Девять целителей)
День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В этот день молятся девяти мученикам Кизическим об исцелении от физических заболеваний, избавлении от эпидемий.
- Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского
День памяти игумена египетского монастыря Мемнона, который обладал даром прозорливости.
- Святителя Василия Острожского, митрополита
День памяти святителя Василия, который был епископом Захолмья и Скендерии и исцелял слепых и больных.