В России и мире 12 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 12 мая



- Международный день медицинской сестры

Праздник приурочен ко дню рождения Флоренс Найтингейл – сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании.



- День экологического образования

Учрежден в 1991 году Организацией Объединенных Наций.



- День республики ЛНР

День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР в 2014 году.



Какой церковный праздник отмечают 12 мая



- Девяти мучеников Кизических (Девять целителей)

День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В этот день молятся девяти мученикам Кизическим об исцелении от физических заболеваний, избавлении от эпидемий.



- Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского

День памяти игумена египетского монастыря Мемнона, который обладал даром прозорливости.



- Святителя Василия Острожского, митрополита

День памяти святителя Василия, который был епископом Захолмья и Скендерии и исцелял слепых и больных.

