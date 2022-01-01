Лунный посевной календарь огородника и садовода на май 2022 года

Простой и удобный календарь огородника и садовода на пятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на май 2022 года.



Благоприятные дни для посева семян в мае 2022 года



Огурцы - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28



Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Томаты - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28



Перец, баклажаны - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28



Капуста - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28



Чеснок - 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28



Лук - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Разная зелень - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28



Благоприятные дни для посадки саженцев в мае 2022 года



Плодовые деревья - 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Виноград - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24



Крыжовник, смородина - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Малина, ежевика - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24



Земляника, клубника - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24



Благоприятные дни для черенкования в мае 2022 года



Виноград, крыжовник, смородина - 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24



Благоприятные дни для посева и посадки цветов в мае 2022 года



Однолетние цветы - 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24



Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28



Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28