В России и мире 13 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 13 мая



- День Черноморского флота ВМФ России

Праздник уУчрежден приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года и приурочен к основанию Черноморского флота 13 мая 1783 года.



- День охранно-конвойной службы МВД России

Приурочен к принятию Временного устава конвойной службы рабоче-крестьянской милиции 13 мая 1938 года.



Какой церковный праздник отмечают 13 мая



- Яков Теплый

День памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. В народе праздник назвали «Теплым» за то, что в это время после затянувшихся холодов наступало тепло.



- Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского

Инок, епископ Новгорода, обладал даром чудотворений. Мощи покоятся в церкви святого апостола Филиппа в Новгороде.



- Святителя Доната, епископа Еврийского

День памяти святителя Доната, епископа в Еврии. Обладал даром изгнания бесов, нечистых духов.



- Святителя Игнатия (Брянчанинова)

День памяти святого Игнатия, который жил в 19 веке. Епископ Ставропольский и Кавказский.