В России и мире 13 мая 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 13 мая
- День Черноморского флота ВМФ России
Праздник уУчрежден приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года и приурочен к основанию Черноморского флота 13 мая 1783 года.
- День охранно-конвойной службы МВД России
Приурочен к принятию Временного устава конвойной службы рабоче-крестьянской милиции 13 мая 1938 года.
Какой церковный праздник отмечают 13 мая
- Яков Теплый
День памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. В народе праздник назвали «Теплым» за то, что в это время после затянувшихся холодов наступало тепло.
- Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
Инок, епископ Новгорода, обладал даром чудотворений. Мощи покоятся в церкви святого апостола Филиппа в Новгороде.
- Святителя Доната, епископа Еврийского
День памяти святителя Доната, епископа в Еврии. Обладал даром изгнания бесов, нечистых духов.
- Святителя Игнатия (Брянчанинова)
День памяти святого Игнатия, который жил в 19 веке. Епископ Ставропольский и Кавказский.