Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп на 13 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 13 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 13 мая 2022 года

Овен

Вы полны амбиций и хотите всем вокруг показать, на что способны. Обязательно советуйтесь с близкими и любимыми – они могут поделиться своим опытом. В любви полезно делать сюрпризы – партнер оценит.

Телец

Не доверяйте новым знакомым – сегодня кто-то из них может навешать вам лапшу на уши. Не стоит в этот день браться сразу за несколько дел – так вы ничего не успеете, да и результат будет отличаться от желаемого.

Близнецы

Сегодня многие захотят вам помочь. Не отказывайте – именно за счет других в этот день вы сможете притянуть к себе удачу. Новые планы сейчас лучше проверять на ошибки – они не идеальны и не готовы для воплощения.

Рак

Беритесь сегодня за сложные задачи и нестандартные дела – так вы можете выбить себе повышение. Не стоит брать в расчет мнение близких – доверяйте только своему мнению и желаниям.

Лев

Самое время браться за самые сложные дела и проблемы – сегодня у вас будет достаточно сил, чтобы их решить. В этот день лучше меньше напрягать мозг, иначе это отпечатается и на вашем здоровье, и на ваших выходных.

Дева

Работа в этот день будет отвлекать вас от сложных личных проблем, поэтому нагрузите себя задачами. Не стоит доверять новым знакомым. Если хотите поговорить, идите к близким друзьям – они выслушают и помогут.

Весы

Контролируйте сегодня свои эмоции, старайтесь подходить ко всему с трезвой головой и оставлять все свои проблемы дома. Смотрите на вещи под другим углом – так вы быстрее расправитесь с задачами.

Скорпион

Сегодня кто-то может напомнить вам о ваших неудачах. Старайтесь меньше рефлексировать на эту тему и думать только о хорошем. Чтобы не поругаться в пух и прах, старайтесь следить за своими словами и действиями.

Козерог

С самого утра активно работайте или общайтесь с друзьями – все это поможет настроиться на нужный лад. Только стоит быть осторожнее с разговорами – некоторые из них могут закончиться неприятным спором.

Стрелец

Интуиция вас сегодня не подведет – все ваши решения попадут прямо в цель. Но чаще отключайте эмоции, чтобы они не мешали вам искать ответы на вопросы. Не стоит в этот день сидеть на месте, даже если вы расправились со всеми 
делами.

Водолей

Полезно в этот день доверять своим мыслям и идеям – так вы можете с нуля создать план, который в будущем может принести вам хорошие деньги. Завистники могут испортить ваше настроение, так что старайтесь реже говорить о своих победах.

Рыбы

Сегодня вам полезно много говорить и быть в гуще событий. Это принесет вам не только хорошее настроение, но и новые предложения. Главное – настраивайтесь на оптимизм, и тогда у вас все получится.









  • Гороскоп на 12 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен.. ...
  • Гороскоп на 8 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
  • Гороскоп на 7 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
  • Гороскоп на 5 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
  • Гороскоп на 4 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    •




    Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2022. Календарь и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 12 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Почему жители Кирова выбирают доставку роллов от Макароллыч?

    Роллы от Макароллыча

    Суши-сеты предназначены гурманам, не желающим себе отказывать в чем-либо. Они включают большое количество рисовых лепешек, чтобы каждый человек мог свободно удовлетворять свои вкусовые пристрастия.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.











    Самые смешные анекдоты дня - 12 мая 2022 года
    Гороскоп на 13 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 13 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Погода в Москве на 13 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Погода в Москве на 12 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    12 мая 2022 - какой знак зодиака
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 12 мая 2022 года
    Кубок России по футболу 2022. Финал. «Динамо» - «Спартак». 29 мая
    Лунный посевной календарь огородника и садовода на май 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru