Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 12 мая 2022 года.



Вовочка пришёл в гости к бабушке.

- Что, опять родители ругаются? - спрашивает его бабушка.

- Да, мама с курорта привезла какой-то триппер. Папе подарила, дяде Серёже и соседу из квартиры напротив. Сейчас все кричат, ругаются. Я одного только не пойму: то ли мало привезла, то ли поделила не поровну.



- Сёмочка, щастье моё, мы с папой подарим вам на свадьбу трёхспальную кровать.

- Мама, зачем нам трёхспальная?

- Сёмочка, неужели ты думаешь, шо мама таки бросит тебя одного с чужой женщиной?!



Рыбалка в разгаре!

Уже и наживку

С трудом отличу от закуски...