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Самые смешные анекдоты дня - 12 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 12 мая 2023 года.

Вовочка пришёл в гости к бабушке.
- Что, опять родители ругаются? - спрашивает его бабушка.
- Да, мама с курорта привезла какой-то триппер. Папе подарила, дяде Серёже и соседу из квартиры напротив. Сейчас все кричат, ругаются. Я одного только не пойму: то ли мало привезла, то ли поделила не поровну.

- Сёмочка, щастье моё, мы с папой подарим вам на свадьбу трёхспальную кровать.
- Мама, зачем нам трёхспальная?
- Сёмочка, неужели ты думаешь, шо мама таки бросит тебя одного с чужой женщиной?!

Рыбалка в разгаре!
Уже и наживку
С трудом отличу от закуски...









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