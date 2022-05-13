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Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 на 13 мая по ТВ


Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии будет вести федеральный телеканал Матч ТВ.

Расписание трансляций ЧМ-2022 на ТВ

13 мая 2022, пятница

16:20 Франция - Словакия (Матч ТВ, в записи в 23:45)
16:20 США - Латвия (Матч ТВ)
20:20 Германия - Канада (Матч ТВ)
20:20 Финляндия - Норвегия (Матч ТВ, в записи в 09:30 14 мая)

14 мая 2022, суббота

12:20 Дания - Казахстан (Матч ТВ, в записи в 23:35)
12:20 Швеция - Австрия (Матч ТВ)
16:20 Швейцария - Италия
16:20 Чехия - Великобритания
20:20 Словакия - Германия (Матч ТВ)
20:20 Латвия - Финляндия (Матч ТВ, в записи в 09:30 14 мая)

Время начала трансляций - московское.









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