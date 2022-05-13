Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 на 13 мая по ТВ

Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии будет вести федеральный телеканал Матч ТВ.



Расписание трансляций ЧМ-2022 на ТВ



13 мая 2022, пятница



16:20 Франция - Словакия (Матч ТВ, в записи в 23:45)

16:20 США - Латвия (Матч ТВ)

20:20 Германия - Канада (Матч ТВ)

20:20 Финляндия - Норвегия (Матч ТВ, в записи в 09:30 14 мая)



14 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Казахстан (Матч ТВ, в записи в 23:35)

12:20 Швеция - Австрия (Матч ТВ)

16:20 Швейцария - Италия

16:20 Чехия - Великобритания

20:20 Словакия - Германия (Матч ТВ)

20:20 Латвия - Финляндия (Матч ТВ, в записи в 09:30 14 мая)



Время начала трансляций - московское.